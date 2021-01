Bolsonaro e Ministro da Saúde, Pazuello, sofrem derrota e saem do ar...

Bolsonaro e Ministro da Saúde, Pazuello, sofrem derrota e saem do ar aplicativo oficial do “kit Covid”

Ontem, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) acionou a Justiça Federal pedindo a retirada do ar do aplicativo TrateCov, do Ministério da Saúde, que receitava "tratamentos precoces" contra a Covid-19 sem alguma comprovação científica.