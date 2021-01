No local o prefeito conversou com os servidores, e anunciou readequações no Centro de Zoonoses, na estrutura e ampliação de profissionais, para que a gestão possa prestar um serviço com maior qualidade para população, com ações voltadas com os cuidados com os animais.

“Vamos ampliar os serviços prestados no Centro de zoonose do município. É um setor importante, que por alguns meses não ofereceu a contento o serviço que tem condições de prestar, por conta de falta de pessoas.

Estamos ampliando o número de técnicos para trabalhar lá, melhorando a estrutura, e fazendo parcerias com as pessoas que trabalham na proteção e na defesa desses animais. Em algumas semanas estaremos com aquele órgão tão importante, prestando um ótimo serviço para sociedade”, enfatizou o prefeito.

