Falando em Esperança, o prefeito de Marechal Thaumaturgo Issac Piyãko (PSD), juntamente com o vice Valdélio Furtado (PP), secretária de saúde José Maria, vereadores e autoridades locais, foram receber pela manhã o primeiro lote da vacina contra Covid-19

Issac agradeceu os governantes nas esferas nacional e estadual, pelo empenho em fazer com que a logística difícil fosse superada e as vacinas chegassem em Marechal Thaumaturgo.

“Foi muito bem planejado, essa vacina nos dará uma segurança maior. Iremos vacinar nossos profissionais da linha de frente e depois os mais vulneráveis, que são os povos indígenas que estão nas aldeias’, disse o prefeito.

O Gestor falou da importância que é as pessoas continuarem se cuidando, pois ainda é uma das maneiras mais eficaz de fazer com que o vírus não se propague.

“Nossa mensagem é para que o povo não descuide das medidas de prevenção, porque depois que adoece alguns passam a depender do sistema de saúde pública e muitos começam a criticar, sendo elas sequer buscaram evitar de fazer aglomerações desnecessárias. Nossa vida precisa voltar à normalidade, a chegada das primeiras vacinas é um sinal de esperança”, finalizou Issac.

O secretário Municipal de Saúde José Maria, afirmou que a campanha de imunização já inicia na quinta-feira (21), onde todos os profissionais que trabalham na saúde serão vacinados e depois a equipe se junta aos servidores do Polo de atenção à saúde indígena, onde aplicarão as vacinas nos indígenas que residem nas aldeias de toda área que abrange Marechal Thaumaturgo

Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica Maria das Dores, o município recebe essas primeiras doses com alegria. A mesma afirma que a equipe de imunização recebeu a capacitação para execução do plano com segurança e planejamento exigido.

Nós recebemos 1.407 doses de vacinas, 68 para os profissionais de saúde do município e o restante para os povos indígenas aldeados, aqueles que vivem diretamente em suas comunidades indígenas, fora da zona urbana do munícipio. Nossa equipe foi capacitada e a comunidade pode esperar o início de novos tempos para nossa gente”, disse Das Dores.

