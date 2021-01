O Prefeito César Andrade recebeu na manhã desta Quarta-feira (20), o primeiro lote enviado pelo Governo do Acre, da vacina contra a Covid-19. O imunizante foi recebido pelo Prefeito, pela Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, pela Coordenadora de Imunização, Ivanicia Dias, secretários e vereadores no aeroporto do município. O transporte foi feito pelo Harpia 4.

Após o recebimento das 321 doses, a Prefeitura fez a abertura da campanha de imunização na Unidade de Saúde Maurício Pinheiro de Oliveira. No ato simbólico foram vacinados um profissional de saúde, e um indígena, que serão grupos prioritários na primeira etapa da campanha de imunização contra o coronavírus. As doses foram escoltadas pela Polícia Militar

Segundo o Prefeito César Andrade, esse foi o melhor presente de aniversário de toda sua trajetória de vida.

“Hoje (20), é meu aniversário, e poder receber as primeiras doses da vacina na condição de Prefeito é o maior presente que eu poderia receber. Agradeço a Deus, ao Governador Gladson Cameli pelo empenho. Enquanto Prefeito não irei medir esforços junto a Secretária Ana Flávia para que a vacinação aconteça”, disse o Prefeito.

A primeira profissional a receber o imunizante foi a Técnica em Enfermagem, Maria das Dores. Outro vacinado foi o indígena José Gomes da Silva, da etnia Arara, aldeado na terra indígena Foz do Nilo. A vacinação inicia nesta Quinta-feira (21).

E veja também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O amor é a força mais poderosa da existência humana. Sem ele perdemos nossa humanidade. É o sentimento que dar sentido a vida, que nos une, que nos torna feliz, mas que pode também nos trazer tristezas e traumas.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: