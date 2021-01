A chegada da vacina CoronaVac é marcada pela emoção e esperança, a rapidez da logística realizada pelo Governo Estadual juntamente com o Governo Municipal e Forças Armadas, simboliza a importância de vacinar a população.

A vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no domingo,17, e o Governo do Acre na pessoa do Governador Gladson Cameli logo foi à São Paulo para trazer as primeiras doses de vacina para o Acre e assim distribuir para os 22 municípios acreanos. Neste primeiro momento profissionais que atuam na área do COVID serão a prioridade, seguindo todo o protocolo do Ministério da Saúde. A equipe já recebeu capacitação para que a vacina seja aplicada com segurança.

A Prefeita Fernanda Hassem, falou desse momento importante e agradeceu ao

Governador Gladson Cameli. um agradecimento especial ao Governador do Estado por todo esforço e dedicação que tem demonstrado pela população do Acre, para que o nosso estado fosse o quanto antes contemplado e assim que aprovado pela ANVISA, recebêssemos a vacina. Agradecimento às forças de segurança que montaram todo o aparato necessário para a entrega da vacina”, destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

Na quarta-feira 20 de janeiro de 2021, será iniciada a imunização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do covid-19. O próximo passo é imunizar os demais servidores da saúde, pessoas que fazem parte do grupo de risco e toda população seguindo o cronograma elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) Estiveram presentes junto a Prefeita Fernanda Hassem o Secretário Municipal de Saúde Joãozinho Melo, a equipe da vigilância em saúde e os vereadores Elenilson Cruz e Arlete Amaral.

