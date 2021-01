Com o governo Biden, serão fortalecidas as condições políticas para a queda de Jair Bolsonaro (Foto: Felipe L. Gonçalves/Brasil247 | Reuters)

Brasil 247 – “A posse de Biden é uma boa notícia para o Brasil, onde está em curso um projeto de selvageria política, econômica e social”, escreve o jornalista Kennedy Alencar em sua coluna publicada no portal Uol.

“Com o governo Biden, serão fortalecidas as condições políticas para a queda de Jair Bolsonaro, seja via impeachment, caminho hoje menos provável, seja por meio de derrota eleitoral em 2022, cenário que parece mais realista diante da omissão de nossas instituições em relação aos crimes de responsabilidade do presidente da República”.

Segundo o jornalista, “o perfil conciliador e a experiência de décadas no Congresso fazem de Biden a pessoa certa no lugar certo, e na hora certa”. “Há um desejo por normalidade no exercício do poder. Na largada, Biden deverá editar um pacote de ordens executivas, similares às medidas provisórias do Brasil, para desfazer uma série de políticas públicas regressivas dos quatro anos de Trump”, diz.

“Adotará estratégia mais sofisticada em relação à China, com menos conflito e mais negociação, o que deve ter efeitos positivos para o comércio global e, por consequência, para o Brasil”, acrescenta.

