Pamplona estava no barco com um grupo de mais de 15 pessoas. Eles participariam da festa de São Sebastião, que ocorre anualmente no seringal entre os dias 18 e 20 de janeiro.

Alves contou que foi com uma equipe da Polícia Civil no local para investigar as causas do acidente. A família recebeu uma foto do autônomo dentro do barco durante a viagem com uma garrafa de bebida alcóolica ao lado. A imagem foi postada em um grupo de amigos.