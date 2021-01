Assessoria – Nesta quarta-feira, 20 de janeiro, comemora-se no Brasil o Dia do Farmacêutico. A data destaca estes profissionais da saúde que, em meio à pandemia da Covid-19, desempenharam papel fundamental na pesquisa para o desenvolvimento da vacina e na assistência à população com prescrição correta para o tratamento da doença, conforme os protocolos e orientações médicas.

O secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, reconhece a importância e valor dos farmacêuticos para a sociedade e os parabeniza pela data. “O papel do farmacêutico na promoção do bem-estar e qualidade de vida da sociedade é de suma importância. Nas unidades públicas de saúde, assim como nas farmácias, desempenham um excelente trabalho de assistência, de cura e proteção à saúde. Parabenizo cada profissional farmacêutico pelo seu dia, em especial os que trabalham com pesquisas, que de forma significativa contribuíram com os estudos e resultados da vacina contra a Covid-19”, destaca Bestene.

Os farmacêuticos são profissionais da saúde de tradição milenar, sucessores dos boticários, experts no uso de fármacos e medicamentos e suas consequências ao organismo humano ou animal. Segundo o Conselho Federal de Farmácia (CFF), o profissional pode atuar em 135 diferentes áreas, que inclui prevenção, cuidado, suprimento de produtos para a saúde, diagnóstico e apoio ao tratamento, além de contribuir nas pesquisas de vacinas.

Atualmente, o Acre conta com cerca de 450 profissionais registrados no Conselho Regional de Farmácia (CRF-AC). Eles atuam no segmento do serviço público de saúde e no setor privado (assistência farmacêutica, serviços de assistência à saúde, laboratórios de análises clínicas, hospitais, clínicas, entre outros).

