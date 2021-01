Um grupo de 248 servidores estaduais da área de segurança pública iniciou na noite desta terça-feira, 19, o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão do Sistema Prisional e Direitos Humanos oferecido pela Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com o Governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

O objetivo da especialização é formar profissionais que atuam na administração penitenciária do estado do Acre, com base técnica e conhecimentos administrativos e operacionais, comprometidos com a ética profissional e a boa prestação de serviço de segurança penitenciária.

Solenidade de abertura aconteceu em formato on-line – Imagem: Divulgação

Para isso, a atuação destes profissionais deve estar fundada nos deveres da cidadania e dos direitos humanos, na perspectiva da transversalidade dos saberes em níveis conceitual, procedimental e atitudinal.

A pós-graduação terá carga horária de 465 horas, divididas em quatro módulos, num total de 14 disciplinas que vão desde a introdução ao ambiente virtual, passando pelo direito administrativo até disciplinas específicas da segurança pública voltadas ao Sistema Penitenciário.

Coordenadora da pós-graduação, Marisol Brandt abriu o evento lembrando que se passaram seis anos desde as primeiras tratativas entre as instituições – Imagem: Divulgação

Ao abrir o evento, a coordenadora da pós-graduação, professora doutora Marisol Brandt, agradeceu e cumprimentou os alunos participantes que são servidores da segurança do estado. Também ressaltou a importância do momento, tendo em vista que as tratativas entre a Ufac e o Iapen se iniciaram há cerca de seis anos.

“Neste percurso, o que nos manteve firmes foi a confiança de que o sonho era possível, a despeito de todas as barreiras e dificuldades que enfrentamos. Falo no plural porque esta pós-graduação é fruto de um trabalho coletivo e de pessoas que nunca esmoreceram, ainda que em alguns momentos os desafios impostos assumissem contornos dramáticos, por vezes desalentadores, mas nada como um dia após o outro para renovar o espírito de luta”, discursou.

Presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, agradeceu a parceria e enfatizou a importância do curso para a qualificação dos servidores – Imagem: Divulgação

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, enfatizou a importância de participar da solenidade, uma vez que este trabalho foi construído por diversas pessoas, em várias etapas.

“Hoje me encontro em um momento especial, colhendo este trabalho que vai ser fruto para o Iapen, para os servidores e para todos os integrantes da justiça criminal e ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) que também foi contemplado por meio desta parceria tão rica que culminou neste momento sublime”, destacou o presidente.

Aula inaugural teve como tema o Sistema Prisional, Segurança Pública e Organizações Criminosas – Imagem: Divulgação

A reitora da Ufac, professora doutora Margarida Aquino, também destacou o empenho dos envolvidos para a implementação do curso na Universidade. “Esse curso vem a somar. É mais um que nós vamos acolher, dando todo o nosso melhor através do Núcleo de Interiorização e Ensino à Distância (Niead)”, afirmou.

Após os discursos iniciais, o professor doutor Danilo Lovisaro proferiu uma palestra com o tema Sistema Prisional, Segurança Pública e Organizações Criminosas. Ele abordou as questões que envolvem a temática da segurança pública, voltada para os grupos de extermínio e o avanço das organizações criminosas.

