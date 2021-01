Primeiro um casal foi preso com 23 quilos de maconha no bairro Calafate, em Rio Branco. O flagrante ocorreu após as equipes receberem uma denúncia anônima. Os suspeitos foram presos e levados para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla).

Sobre a segunda apreensão, a PM-AC informou que também recebeu uma denúncia anônima alertando sobre uma movimentação suspeita em um apartamento do bairro Seis de Agosto.

Uma equipe foi até o local e achou 16 quilos de droga, sendo nove quilos de pasta a base de cocaína e sete de cloridrato.