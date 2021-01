O deputado Pedro Longo (PV) manifestou apoio à decisão do governador Gladson Cameli, nesta terça-feira (19), de vetar a Reforma Administrativa recentemente aprovada, afirmando que compartilha das preocupações do chefe do executivo quanto a eventual prejuízo nas ações relativas ao enfrentamento da pandemia.

Para o deputado, apesar da reforma ser positiva para as finanças do Estado, em razão da redução do gasto com pessoal – e por esta razão foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) – neste momento, a prioridade absoluta é o combate ao vírus.

“O governador Gladson Cameli acertou quando percebeu que uma mudança profunda nos órgãos administrativos, inclusive na Secretaria da Saúde, poderia impactar negativamente no planejamento e execução das ações, exatamente em um momento de recrudescimento da doença”, enfatizou.

Para Longo, nada impede que após uma ampla campanha de vacinação com os resultados previstos de redução paulatina na disseminação do vírus, o tema da Reforma Administrativa seja retomado.

