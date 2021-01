As oportunidades estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, além do Distrito Federal. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas serão inscritos no curso de Marinha.

Eles serão incorporados como uma praça especial, como um aprendiz-fuzileiro. As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

720 vagas – destinadas ao Ciampa, preferencialmente, a candidatos das regiões Sudeste e Sul do Brasil, obedecendo à ordem de classificação;

240 vagas – para a Ciab destinada, preferencialmente, a candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, também obedecendo à ordem de classificação no concurso.

Remuneração

Ao longo do curso, o aprendiz de Marinha terá direito a uma bolsa de estudos relacionada à graduação, composta por remuneração, adicional militar e compensação adicional pela disponibilidade militar.

O profissional também receberá uniforme, alimentação, médico-odontológico, assistência psicológica, social e religiosa.

O edital será realizado sob a supervisão do Comando de Pessoal da Marinha, os candidatos serão selecionados de acordo com as sete etapas indicadas abaixo:

Exame de escolaridade;

Verificação de dados biográficos;

Inspeção de saúde;

Teste de entrada de aptidão física;

Avaliação psicológica;

Verificação de documentos;

Procedimento de autodeclaração para candidatos negros autodeclarados pretos ou pardos.

Requisitos

Nesta competição da Marinha só podem concorrer candidatos do sexo masculino com 18 anos e menores de 22 anos no primeiro dia de janeiro de 2022 e que não estejam isentos do serviço militar com altura mínima de 1,54m e máximo de 2,00m. O ensino médio completo também é necessário.

Inscrições para concurso naval – Fuzileiros Navais

As inscrições para o concurso da Marinha serão abertas a partir de 22 de fevereiro através do site da Marinha, no menu “Concursos cfn”. O prazo para inscrição é 26 de março de 2021.

O curso de capacitação terá duração aproximada de 17 semanas e acontecerá no Centro de Educação Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro (RJ), e simultaneamente no Centro de Instrução e Treinamento de Brasília (Ciab).

Se quiser mais informações, acesse o Edital de Concurso da Marinha – Comando de Pessoal da Marinha 2021 que foi publicado no Diário Oficial da União.

Fonte: Edital Concursos do Brasil