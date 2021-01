Assessoria – Ao longo das últimas semanas o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac) tem realizado visitas técnicas com o propósito de conhecer os fluxos assistenciais das unidades que vai gerenciar.

Gestores e servidores do Hospital da Criança e da Mulher do Juruá, Maternidade Bárbara Heliodora e Hospital da Criança de Rio Branco, por meio da Diretoria de Assistência à Saúde, participaram de reuniões com representantes do Igesac e acompanhamento técnico da Sesacre.

Durante os encontros foram debatidos temas importantes que devem ser consolidados a partir da administração do instituto, como a melhoria do atendimento à população e também o avanço nas condições de trabalho dos funcionários.

A melhoria das condições de trabalho passa, inclusive, pela melhoria da situação estrutural das unidades, tema que tem sido debatido nas reuniões, como explica Rosicley Silva, diretor de assistência à saúde do Igesac: “Essa visita serviu para que pudéssemos conhecer o que acontece no sistema assistencial da unidade no momento, além de entender as dificuldades dos gestores e também dos servidores. Fizemos levantamentos de problemáticas que dificultam a assistência, para que com essas informações, possamos fazermos um diagnóstico e um futuro plano de ação e, assim, propiciarmos uma qualidade de fluxo, atendimento e condições de trabalho na unidade”.

Esta é a primeira visita técnica realizada pela atual gestão do Igesac às unidades. Servidora do Hospital da Criança e da Mulher do Juruá há 10 anos, a enfermeira Milagros Murillo, destaca a impressão dos funcionários após as primeiras reuniões. “Tudo foi pautado de uma maneira organizada. Estamos com expectativas de melhorias que possam valorizar a todos nós e a população, principalmente”.

As visitas técnicas são realizadas por profissionais de Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) estabelecendo interlocução a respeito do Igesac com a unidade, de acordo com a comissão que foi criada pelo governo, conforme Portaria n° 533 de 15 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado.

