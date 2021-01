A direção unificada dos Sindicatos da Educação e o Codep afirmam que a situação salarial dos trabalhadores em Educação é desesperadora, o clamor por melhoria salarial é constante e não vemos nenhuma atitude concreta por parte do Governador, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão nem do Secretário de Educação, QUE VISE a resolver essa questão salarial, no prazo máximo estipulado pela direção dos Sindicatos, que é 1º de março, para correção da tabela.

É importante lembrar que boa vontade e sensibilidade não colocam arroz, feijão nem pão na mesa dos trabalhadores da Educação.

Essa conversa de que a reunião na Casa Civil serviu de apronto para que seja formado uma comissão que estudará a correção salarial dos trabalhadores em Educação é apenas uma enrolação de tempo, para atravessarmos o ano de 2021 sem nenhum ganho.

Por essa razão, a direção unificada dos Sindicatos e a do Codep convocam todos os trabalhadores em Educação das redes estadual (em seus respectivos municípios) e municipal para um dia de paralisação, marcada para o dia 1° de fevereiro, a partir das 08:00h. Para os trabalhadores da capital, a concentração será em frente ao Palácio Rio Branco, respeitando uma distância segura e o uso obrigatório de máscara.

Basta de enrolação: queremos valorização do profissionais da Educação.

