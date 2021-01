O Prefeito Zequinha Lima participou da abertura do treinamento, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde Dr. Agnaldo Lima e da Secretária Adjunta Valéria Oliveira.

“Iniciamos o processo de treinamento das equipes que vão estar no dia-a-dia da vacinação. Estamos esperando o governador chegar com a vacina, e assim que estiver aqui vamos dar início, de acordo com os protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde”, enfatizou o prefeito Zequinha Lima.

O primeiro dia de capacitação foi voltado para os agentes municipais de saúde, que vão atuar no cadastro de informática no 1º ponto de vacinação. O segundo dia será voltado para os técnicos de enfermagem. A capacitação vai abordar temas como o armazenamento e conservação da vacina, dosagens, acolhimento do público, sala de vacinação, local de aplicação, dentre outros.

Para o agente comunitário de saúde José Francisco de Oliveira, é uma satisfação fazer parte desse momento como profissional.

“É uma satisfação fazer parte desse momento, contribuindo com nossa população de uma forma que venha a trazer ainda mais prevenção para todos”, falou o profissional.

O Secretário de Saúde Dr. Agnaldo Lima destacou que a Secretaria de Saúde Municipal já elaborou todo planejamento de vacinação, que vai seguir as orientações do Plano Nacional e Estadual.

“Estamos começando a capacitação dos nossos servidores que estarão diretamente ligados ao plano de vacinação. Fizemos uma divisão dos profissionais durante o treinamento, para não haver aglomeração. Para imunização já preparamos todo planejamento, que vai seguir as orientações do Plano Nacional e Estadual, e mediante a quantidade de vacinas que forem disponibilizadas, poderemos fazer os ajustes no nosso plano municipal”, explicou.

O Prefeito Zequinha finalizou parabenizando todos os profissionais envolvidos no combate ao Covid, que estão trabalhando na linha de frente da pandemia, como também ao governador Gladson Cameli pelo empenho em buscar a vacinação.

“A ansiedade é grande, principalmente para vacinar as pessoas que mais precisam neste momento. Esse é um processo que vai ficar na história de Cruzeiro do Sul, pois o maior desejo da população hoje é se vacinar”, finalizou.

