Na madrugada desta terça-feira, 19, um dos pacientes vindos de Tabatinga no Amazonas, acabou falecendo no Hospital Regional do Juruá em Cruzeiro do Sul.

Antônio Lima Barbosa, 64 anos, estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com um quadro de saúde grave.

Ele foi encaminhado de Manaus à Cruzeiro do Sul após o colapso enfrentado pelo estado.

A vítima foi sepultada horas depois após os devidos procedimentos cabíveis ao caso.

Fonte: Juruá em Tempo