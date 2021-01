Milton Ribeiro e Jair Bolsonaro – Foto: Carolina Antunes/PR

247 – O ministro da Educação, Milton Ribeiro, usou um avião da FAB para voar sozinho entre as cidades paulistas de São José dos Campos e Santos no dia 19 de dezembro. A distância entre elas é de 160 quilômetros.

Segundo a agenda oficial do ministro, informou o jornalista, naquele dia ele participou de dois eventos de manhã em São José dos Campos e não tinha compromissos em Santos, onde mora.

Entre decolagem e pouso, de acordo com os dados disponibilizados pela FAB, foram necessários apenas 30 minutos. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O Vereador é, por excelência, o representante da população no Município. Isso porque, ao subir o primeiro degrau de uma vida pública, ele se torna o agente político mais capacitado para ouvir e compreender as necessidades do povo. Como tal deve agir sempre objetivando o bem comum de todos os municípios.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O setor responsável pelo turismo tem deixado a desejar em se tratando dos principais pontos turísticos do município de Xapuri que atualmente se encontram fechados sendo uma delas a Casa de Chico Mendes. O local onde morou o ambientalista e ativista Chico Mendes tem painéis que relatam os últimos momentos de sua vida.

Veja o Vídeo: