Agentes de saúde transferem paciente do novo coronavírus em ambulância em Manaus (Foto: REUTERS/Bruno Kelly)

Profissionais de saúde de Manaus (AM) afirmaram que a segunda onda do coronavírus tem maior transmissibilidade causada por mutações em comparação com a primeira onda. De acordo com profissionais, a Covid-19 está formando infecções mais graves e em menos tempo. Os relatos foram publicados pelo portal Uol.

“Algo de muito diferente está ocorrendo em Manaus”, afirmou o infectologista e pesquisador Noaldo Lucena, que atua em clínica popular, atendimento domiciliar e hospitais públicos. “Não sei informar se é uma cepa nova ou se é algo diferente. Mas quem está na linha de frente está vendo um aumento da gravidade dos casos”, acrescentou.

“Neste ano, eu já vi mais 150 pessoas aqui na clínica e mais 300 no serviço público. Digo que menos de 2% deles tinham comprometimento leve. Os demais eram comprometidos acima de 50%. Alguns com 70%, 80%, 90%, com necessidade de internação imediata e até suporte ventilatório”, continuou.

Segundo o médico, agora a doença apresenta menos sintomas capazes de serem percebidos em um exame clínico. “Você ausculta o pulmão do paciente e não escuta nada. Mas, quando vemos a imagem tomográfica, não acredita como há um comprometimento tão grande com tão pouca repercussão clínica notória”.

Manaus sofre até com a falta de oxigênio no sistema de saúde, o que obrigou autoridades amazonense a pedir ajuda a outros estados. O governo venezuelano, comandado por Nicolas Maduro, autorizou o envio de 107 médicos da Brigada Simón Bolívar para ajudar no combate à pandemia na capital.

Seguindo determinação do ministro do STF Ricardo Lewandowski, a Advocacia-Geral da União (AGU) enviou um ofício à Corte revelando que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise.

De acordo com o procurador da República Igor Spindola, a causa principal para que o oxigênio faltasse para em Manaus na última semana foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira (FAB). Ainda não se sabe por ordem de quem.

