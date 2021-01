Indo onde o problema acontece: Vereador Clerton Souza vai às ruas de Cruzeiro do Sul atender reivindicações dos moradores

Uma grata surpresa nesse início de mandato tem sido atuação do vereador Clerton Souza (PSD), que mostra como é possível ser dinâmico e propositivo, indo perto dos problemas, dialogar com o povo e levar as demandas apara o poder executivo