O prefeito anterior Zezinho Barbary, adotou a política de pagar os servidores públicos em dia como uma regra prioritária. Isso ajudou na melhoria da condição de centenas de trabalhadores e dos comerciantes locais, que já sabiam antecipadamente, o dia em que poderiam contar com os mais variados serviços comerciais.

O prefeito Cesar Andrade (MDB) e o vice Guarsonio Melo (PSDB), chegam com pé direito na gestão, ao dar continuidade a uma prioridade importante, pagar os servidores públicos em dia. César falou da importância de honrar os compromissos com os mesmos e detalhou como serão feitos os pagamentos de janeiro, sendo o primeiro município do Vale do Juruá a organizar o calendário de recebimento dos servidores.

“Seguiremos com o compromisso de pagar em dia tendo a responsabilidade e o respeito pelo trabalho prestado por todos os funcionários que me ajudam diariamente a conduzir o nosso município”, destacou o Prefeito.

Confira abaixo o calendário de pagamentos do funcionalismo Municipal da Prefeitura de Porto Walter do mês de Janeiro 2021:

Dia 21/01/2021

* Sec de Assistência Social;

* Gab. Do Vice-Prefeito;

* Sec. de administração;

* Sec. de Planejamento;

* Sec. de Agricultura;

* Gab. Do Prefeito;

* Conselho Tutelar;

* Procuradoria;

* Sec de Obras ;

Dia 22/01/2021

* Sec. de Educação Professores Efetivos;

* Sec. de Educação Apoio efetivos;

Dia 23/01/2021

* Agentes de endemias;

* Técnicos em Enfermagem;

* Agentes Comunitários de Saúde;

* Sec. de saúde efetivos;

* Sec. de Saúde Comissionados;

* Profissionais do COVID;

* Nasf;

Prefeitura Municipal de Porto Walter

Trabalho, um compromisso de todos.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O Vereador é, por excelência, o representante da população no Município. Isso porque, ao subir o primeiro degrau de uma vida pública, ele se torna o agente político mais capacitado para ouvir e compreender as necessidades do povo. Como tal deve agir sempre objetivando o bem comum de todos os municípios.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O setor responsável pelo turismo tem deixado a desejar em se tratando dos principais pontos turísticos do município de Xapuri que atualmente se encontram fechados sendo uma delas a Casa de Chico Mendes. O local onde morou o ambientalista e ativista Chico Mendes tem painéis que relatam os últimos momentos de sua vida.

Veja o Vídeo: