Com aumento nos casos de dengue, Covid-19 e outras patologias que necessitam da doação de sangue, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) está convocando doadores para garantir a manutenção do estoque.

A enfermeira do setor de captação do Hemoacre, Quésia Nogueira, disse que os doadores fixos têm comparecido, mas, o aumento nas demandas dos hospitais, principalmente por causa de plaquetas, que só duram cinco dias, tem aumentado e preocupa.

“Nós temos alguns tipos sanguíneos que estão críticos, mas, a gente tem considerado o estoque estável, porém nossa demanda em relação a plaquetas é muito grande. Então, a gente sempre faz o chamamento aos doadores por causa das plaquetas que tem cinco dias”, conta.

Alguns tipos de sangue aguentam ainda entre um e dois dias. Veja como está a situação dos tipos sanguíneos e quanto tempo seguram o estoque:

O + crítico- 2 dias

O – estável

A+ estável

A- crítico – 2 dias

B+ crítico – 2 dias

B- crítico – 1 dia

AB+ estável

AB- crítico – 1 dia

A alta na demanda está relacionada a patologias relacionadas ao sangue em geral, além da Covid-19, dengue e pacientes oncológicos.

“O doador tem se feito presente no Hemocentro, porém, a demanda está alta. Em relação a plaquetas, nós precisamos de todos os tipos [sanguíneos]. Então, a gente faz o chamamento e convoca não só aqueles que são doadores, mas, aquelas pessoas que nunca doaram também para que eles compareçam ao Hemoacre”, acrescenta.

Para que o doador possa fazer a doação, a gerência recomenda que seja feito o agendamento, para evitar aglomeração, seja por meio do telefone 3248-1380, aplicativo Sangue Amigo, ou mesmo pelas redes sociais do Hemoacre.

“A pessoa tem a facilidade de agendar o horário e o dia que ela pode doar”, pontua.

Requisitos para doar

Para se candidatar à doação de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50kg, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial e com foto.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O Vereador é, por excelência, o representante da população no Município. Isso porque, ao subir o primeiro degrau de uma vida pública, ele se torna o agente político mais capacitado para ouvir e compreender as necessidades do povo. Como tal deve agir sempre objetivando o bem comum de todos os municípios.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O setor responsável pelo turismo tem deixado a desejar em se tratando dos principais pontos turísticos do município de Xapuri que atualmente se encontram fechados sendo uma delas a Casa de Chico Mendes. O local onde morou o ambientalista e ativista Chico Mendes tem painéis que relatam os últimos momentos de sua vida.

Veja o Vídeo: