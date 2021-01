Era também “consultor pessoal” de Luciano Hang há mais de 12 anos. Muitas das “ideias” do Véio da Havan, inclusive a criação do tragicômico personagem, são atribuídas a seu braço-direito.

Sabia que o palhaço oficial era o patrão, com seu histrionismo, e cultivava a discrição.

Ele foi internado na UTI no dia 7 de outubro e não resistiu. Entre suas sacadas na Havan está o famoso “sino” tocado nas lojas para comemorar vendas.

“Com espírito jovem e empreendedor, Fraga era o responsável pela motivação dos nossos mais de 20 mil colaboradores”, diz uma nota oficial.

O executivo foi instrumental na coação de funcionários para declarar apoio a Bolsonaro durante a campanha presidencial.

Ele foi citado em reportagem do extinto site da VICE, que falou com empregados para entender a rotina de “uma companhia regida pela coação, insegurança, assédio e medo”. Teria bolado o “enterro do PT” após a vitória de Jair Bolsonaro. É um dos engravatados que aparecem carregando o caixão no vídeo:

