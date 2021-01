Como resposta os parlamentares ouviram da gerente que a falta da medicação é um problema nacional, pois como trata-se de um medicação produzida fora do país e que em função da pandemia do novo Coronavírus ficou difícil a produção e consequentemente a importação para o Brasil, faltando assim esse remédio no Brasil inteiro.

A gerente do Hospital Dermatológico Sanitário de Cruzeiro Sul, Helen Siqueira, explicou aos vereadores que a falta de medicamentos é um problema nacional e não do governo do Estado.

“Agradecemos a presença dos senhores vereadores aqui, mais quero informá-los que este problema não é apenas nosso, essa medicação para hanseníase é produzida fora do país e fomos informados que devido a pandemia não esta sendo possível sua produção em alto escala nem sua importação. Infelizmente não sabemos quando teremos esse problema resolvido porque não se trata de um problema do Estado e sim do país.”.