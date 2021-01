Em reunião na quinta-feira (11) com servidores e direção da unidade de saúde, Maria da Soledade, a Secretária Edna Cuiabano apresenta nova médica que irá atuar na Unidade de Saúde Maria da Soledade (sede do município). “Uma das principais marcas do primeiro mandato do prefeito Bené Damasceno foi o bom trabalho na saúde, agora estamos nesse desafio de dar continuidade de levar atenção básica aos nossos munícipes”, disse Edna.

A UBS Maria da Soledade terá a Médica Tatiana Freitas (clínica geral), que passará a fazer todo o acompanhamento de atenção básica da população do entorno da sede.

Em seguida foi a vez de apresentar o médico Fernando Castro (Clínico Geral), que atenderá no Centro de Referência ao COVID-19, na Vila do Incra em parceria com o governo do estado. O mesmo atenderá na SEGUNDA, TERÇA, QUINTA e SEXTA.

Estamos reorganizando nosso planejamento para continuar os cuidados e prevenção da COVID-19 em nossa Porto Acre, pois a doença continua ceifando vidas e tudo que fizermos para evitar percas e sofrimento é importante. Graças a Deus a vacina já é uma realidade e nosso planejamento de imunização da população de Porto Acre, será executado rigorosamente”, finalizou Edna Cuiabano.

