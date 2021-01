O presidente Jair Bolsonaro, em cerimônia no Palácio do Planalto – Adriano Machado / REUTERS

Noticias R7 – A avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro caiu em janeiro, segundo nova pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta segunda-feira (18). O estudo mostra que subiu de 35% para 40% a parcela da população que considera ruim ou péssima a gestão – percentual semelhante ao do início da pandemia de coronavírus, em abril de 2020. Já os que veem o governo como ótimo ou bom passaram de 38% para 32%.

Trata-se da primeira vez desde maio de 2020 em que há aumento no percentual dos críticos ao governo e redução no de apoiadores. A nova edição da pesquisa é também a primeira, desde julho, em que a avaliação negativa supera a positiva.

O movimento coincide com uma piora na percepção da atuação de Bolsonaro para enfrentar o coronavírus. São 52% os que a consideram ruim ou péssima, 4 pontos a mais que em dezembro.

A avaliação dos governadores oscilou 1 ponto percentual para baixo no mês tanto no ótimo e bom, para 35%, quanto no ruim e péssimo (25%). A avaliação regular passou de 35% para 38%.

Foram feitas mil entrevistas com abrangência nacional, no período de 11 a 14 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

