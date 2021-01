O Prefeito Zequinha Lima recebeu na tarde de sexta-feira,15, a visita institucional do Diretor Presidente do Deracre, Petrônio Antunes, onde trataram sobre a parceria entre o estado e município na parte de infraestrutura e recuperação de ramais.

O Prefeito Zequinha Lima destacou a necessidade do trabalho em conjunto para que as ações possam ser levadas para o público da melhor forma.

“A Prefeitura de Cruzeiro do Sul estará sempre de portas abertas para estabelecermos as parcerias, pois quando nos juntamos nos fortalecemos mais, e com as instituições fortalecidas quem ganha é a população tendo os serviços executados”, relatou o prefeito.

O Presidente estadual do Deracre, Petrônio Antunes, colocou o órgão a disposição do município, para que as ações possam acontecer sempre em conjunto.

“Por determinação do Governador Gladson, viemos a Cruzeiro do Sul colocar o Deracre a disposição, para fazermos parcerias afim de melhor atender a população. Unidos fazemos muito mais. Estamos à disposição, como nosso gerente aqui o Luciano, e nós em Rio Branco, estamos dispostos a sempre atender”, enfatizou.

Para o Prefeito Zequinha Lima é necessário que os órgão tracem um planejamento, tendo em vista a proximidade do verão, e as ações que podem ser executadas no maior numero de locais possível, levando melhorias, em especial, aos ramais.

“Estamos chegando no verão , e é preciso discutir essas questões, pois nossa cidade tem uma grande malha viária, não sendo nada fácil levar os serviços a todos os lugares em tão pouco tempo, mas temos a certeza que juntos e fazendo o planejamento estratégico para aproveitar a maior parte desse tempo , durante o verão, faremos muito”, enfatizou o prefeito.

