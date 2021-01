O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes visitou neste final de semana as comunidades Bonfim do sr. Manoel Gomes, Nabal e São Sebastião no Ramal do Porongaba, o chefe do executivo aproveitou para agradecer aos votos recebidos na ultima eleição e ouviu as reivindicações de cada comunidade visitada.

Sérgio Lopes ouviu atentamente as reivindicações e colocou a real situação em que recebeu os maquinários da prefeitura, em sua maioria paradas por falta de manutenção, porém, se comprometeu que assim que os reparos e conserto forem feitos enviará uma patrulha mecanizada para fazer um serviço paliativo nos pontos mais críticos a fim de permitir o trafego nos referidos ramais.

Os moradores reivindicaram ainda a reformas das pontes que se encontram em péssimas condições, o prefeito ressaltou ainda que a prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras está fazendo um planejamento emergencial para dar assistência aos produtores rurais com serviços paliativos eliminando pontos críticos e garantindo a trafegabilidade nesse período invernoso.

