O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, responsável pelo plano e logística de vacinação contra a Covid-19 no país, já foi diretor de depósito de munição do Exército que teve projéteis desviados para venda.

O Depósito Central de Munição do Exército, localizado em Paracambi, no Rio de Janeiro, foi palco de ao menos dois desvios de munições na gestão do atual ministro. Os crimes aconteceram em 2005 e 2007.

Segundo reportagem do Jornal do Brasil, de 24 de novembro de 2005, a Polícia Civil encontrou em depósito particular 25 toneladas de projéteis do Exército que seriam derretidos para venda.

O nome de Pazuello não é citado na reportagem, apenas consta que um major intendente, responsável pelo setor de compras do Exército, teria sido o responsável pelo desvio.

Dos projéteis, segundo a reportagem, tudo se aproveitava. As cápsulas eram derretidas para serem transformadas em lingotes de chumbo, vendidos a R$ 1,80 o quilo.

Em 18 de dezembro de 2007, a Folha de S.Paulo publicou uma outra reportagem sobre desvios semelhantes, também no depósito do Rio. Nove caixas com um total de 9 mil balas para fuzis de calibre 7.62 sumiram do local. Dois soldados foram responsabilizados e presos.

Para o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), “atrapalhadas” do ministro na logística da vacinação contra a Covid-19, que se inicia nesta segunda-feira (18), “vem de longa data”.

“Isso só reforça a gravidade da indicação do atual general que ocupa o Ministério da Saúde por Bolsonaro. Já sabemos que ele não conhecia nada do SUS, já sabíamos que a única especialização dele era salto de paraquedas. E agora, cada vez mais, vemos que as atrapalhadas da logística não é atual, é algo que vem de longa data”, afirmou o deputado, em entrevista à Fórum.

Revista Fórum