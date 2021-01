Em sua página de um perfil social, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) detalhou a visita feita ao maior projeto de inclusão social do Vale do Juruá em atividade.

“Aqui em Cruzeiro do Sul, visitei o Conservatório de Música do Vale do Juruá, sendo recebido pelo seu fundador e grande incentivador, o Dr. Iverson Bueno, do Ministério Público Estadual, e por alguns dos integrantes desse projeto cultural tão especial e importante”, disse Magalhaes.

Em visita ao Teatro dos Nauás Alberto Lôro, Edvaldo encontrou artistas destacados a partir do projeto Conservatório.

“Estive junto do Dr. Iverson Bueno no Teatro dos Náuas Alberto Lôro. Lá, fomos recepcionados pelo Motinha, representante da Fundação Elias Mansour. Um momento muito especial, fui presenteado com uma palhinha dos artistas, fruto desse trabalho realizado na nossa terra. Entre os nomes de destaque está a pequena Loren Medeiros, que nos representou lindamente no The Voice Kids, além do Fernando Cavalcante, a Enykelly, o pianista Felipe e o violinista Rodrigo Paixão, todos músicos incríveis e talentosíssimos”, descreveu o parlamentar.

O coordenador do projeto que é executado pelo Ministério Público, Dr. Iverson Bueno deu uma palhinha durante a visita, onde falou como se dará o recebimento dos recursos.

“O objeto principal da visita era fechar os entendimentos finais do convênio, que será publicado na próxima semana, entre a Secretaria Estadual de Educação e o Educandário de CZS, que tem parceria com o Conservatório. O nosso mandato está destinando R$ 200 mil para o projeto. E um feito histórico está para acontecer, que é a aquisição de um piano de calda (que custa um pouco mais de R$ 100 mil) e outros instrumentos musicais para atender a criançada e a juventude que está sendo formada pelo Conservatório. Atualmente, são 430 alunos que integram esse programa. No momento, em pausa, por conta da pandemia, mas com capacidade de ampliação para 520 alunos, tão logo esse momento delicado chegue ao fim”, pontuou.

O trabalho do Conservatório já começa a ser conhecido e reconhecido no Brasil, e tem revelado grandes talentos aqui na região do Juruá, principalmente de Cruzeiro do Sul.

É um orgulho imenso e uma emoção enorme acompanhar de perto e poder incentivar algo tão bonito.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O Vereador é, por excelência, o representante da população no Município. Isso porque, ao subir o primeiro degrau de uma vida pública, ele se torna o agente político mais capacitado para ouvir e compreender as necessidades do povo. Como tal deve agir sempre objetivando o bem comum de todos os municípios.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O setor responsável pelo turismo tem deixado a desejar em se tratando dos principais pontos turísticos do município de Xapuri que atualmente se encontram fechados sendo uma delas a Casa de Chico Mendes. O local onde morou o ambientalista e ativista Chico Mendes tem painéis que relatam os últimos momentos de sua vida.

Veja o Vídeo: