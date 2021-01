Rede Amazônica – Na fronteira, já do lado brasileiro, os veículos passaram por trâmites na Receita Federal. Depois, haveria fiscalização na Polícia Federal, no setor migratório, e somente depois seguem viagem. As cargas têm 132 mil m³ de oxigênio, distribuídos em cinco caminhões, doados pelo governo da Venezuela.

O envio da carga a Manaus ocorre após a cidade enfrentar um colapso na Saúde diante do aumento recorde de infectados pelos coronavírus.

Os caminhões saíram da cidade de Puerto Ordaz, informou o cônsul-adjunto da Venezuela em Roraima, José Martí Uriana, que acompanhou da fronteira a entrada dos caminhões no país.

Após ser liberada em Pacaraima, a carga deve passar por Boa Vista, capital de Roraima, de onde segue para Manaus – distante 781 km. Ao ingressar no país, os caminhões foram aplaudidos por médicos brasileiros e venezuelanos.

Na quinta passada, a capital amazonense vivenciou o ápice da pandemia, com a falta de oxigênio para pacientes e leitos em hospitais.

Atualmente, o consumo diário no Amazonas é de 76 mil m³. A capacidade de entrega das empresas fornecedoras do produto tem sido de 28.200 m³/dia e o déficit é de 48.300m³/dia.

