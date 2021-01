Uma família foi resgatada pela Polícia Militar (PM-AC) após ficar horas como refém de criminosos dentro de um caminhão-baú. Uma denúncia anônima ajudou equipes do 1º Batalhão da PM, da Força Tática e do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) a interceptar o veículo na Via Verde, em Rio Branco.