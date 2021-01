“Entre os dias 20 e 21, os profissionais do Departamento de Imunização passarão por capacitação para que possamos construir e elaborar o Plano Municipal de Vacinação contra a COVID”, informou o Prefeito César Andrade.

A Prefeitura conta com três câmaras, sendo duas na Rede de Frios, e uma na Unidade de Saúde Vicente Varela (Beira Rio). Os equipamentos contam com as especificações técnicas necessárias e exigidas para armazenamento dos imunizantes.

Dias atrás, a Secretaria estabeleceu o planejamento inicial para as ações de imunização contra o coronavírus.

“O município vai ter a estratégia de vacinação e o conjunto de ações de acordo com o público alvo que será definido pelo Ministério da Saúde. A vacinação será de graça, e seguiremos as definições do Programa Nacional de Imunização”, garante a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo.

