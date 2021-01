O Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde lançou na tarde de sexta-feira, 15, o Programa “Saúde do Trabalhador”, na Unidade Básica de Saúde da 25 de Agosto.

O Prefeito Zequinha Lima, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde Agnaldo Lima, realizou a abertura oficial do programa, que proporciona atendimento de saúde para os servidores em horários diferentes dos regulares, facilitando o acesso às unidades após o expediente de serviço.

“O trabalhador precisa ter uma valorização especial, nenhuma gestão funciona bem se não tivermos o servidor com saúde e acima de tudo motivado, então é muito importante o lançamento desse programa”, falou o prefeito Zequinha Lima.

“O princípio do programa é cuidar dos nossos trabalhadores. Já estamos em ação com um projeto para ampliar os atendimentos, para que possa ocorrer todos os dias da semana, sendo levado futuramente também para os servidores do estado e empresas privadas”, explicou o secretário.

O vereador Gilmar Giles representou os demais parlamentares na solenidade. Ele, que é enfermeiro, e tem atuações na área da saúde, destacou a necessidade de oferecer esses serviços aos funcionários.

“Cruzeiro do Sul vive um marco hoje, com o lançamento desse programa que vai oportunizar espaço e vez para pessoas que passam o dia inteiro trabalhando e não conseguem chegar no horário rotineiro nas unidades básicas de saúde, e o programa abre essa oportunidade”, destacou.

O Prefeito Zequinha reiterou a intenção da prefeitura em estender os serviços do programa, com atendimentos durante toda a semana e beneficiando um numero maior de trabalhadores.

“Demos o pontapé inicial com atendimento em um dia na semana, mas queremos com o tempo ampliar, oferecendo todos os dias. Estamos começando com a ação para os servidores da prefeitura, depois vamos ampliar para o estado e para as empresas privadas”, reiterou.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Nas últimas 12 horas, o estado do Amazonas tem enfrentado momentos de grande terror, considerado por muitos como “dia semelhante ao fim do mundo”, isso porque o desespero foi tão grande que tomou conta tanto dos profissionais da saúde como também dos familiares de pacientes acometidos pela covid-19. Diante do grande número de casos considerados graves da doença ao mesmo tempo, o sistema de saúde do estado colapsou, resultando na falta de oxigênio nos hospitais de Manaus e consequentemente no óbito de muitos pacientes por asfixia.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Instagram 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O setor responsável pelo turismo tem deixado a desejar em se tratando dos principais pontos turísticos do município de Xapuri que atualmente se encontram fechados sendo uma delas a Casa de Chico Mendes. O local onde morou o ambientalista e ativista Chico Mendes tem painéis que relatam os últimos momentos de sua vida.

Veja o Vídeo: