A força-tarefa entre o Governo do Acre e a Prefeitura de Porto Walter para a recuperação da pista de pouso do município teve um novo capítulo nesta Sexta-feira (15) quando o Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE), Petrônio Antunes, esteve no município e ao lado do Prefeito César Andrade acompanharam o início dos trabalhos.

No encontro que teve também a presença do vice-prefeito, Guarsônio Melo, do Diretor de Aviação da Casa Civil Militar do Gabinete do Governador, Coronel Negreiros, do Senhor Socrátes (DERACRE), do Presidente da Câmara, Robson Rodrigues, do ex-prefeito Zezinho Barbary, de vereadores e secretários foi repactuado a parceria entre Estado e Prefeitura para que as principais linhas de serviços e ações sejam implementadas na recuperação da pista de pouso que deve se enquadrar nos padrões regulatórios exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

“Iremos executar as obras que já iniciaram, e vamos atender todas as exigências da ANAC, realizaremos a construção da cerca de fechamento em todo o aeródromo, e os trabalhos de recuperação da pista. Quero agradecer ao Prefeito César pelo total apoio em ajudar o governo”, disse o Presidente do DERACRE.

Os pousos e decolagens estão suspensos desde novembro, mas o transporte de pacientes não foi afetado, isso porque o Governador deixou a disposição de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, o Helicóptero Harpia 04 do Centro Integrado de Operações Áreas (CIOPAER), que é responsável por atender as demandas de urgência e emergência entre as duas cidades enquanto durar as obras.

“O nosso compromisso é com a população.

Tratei pessoalmente com o Governador sobre a nossa parceira, que foi reafirmada com a presença do Diretor do DERACRE que esteve em nossa cidade. A Prefeitura está e continuará ajudando na recuperação. Já deixamos a disposição todo o maquinário que temos. E os trabalhos de abertura de todo o perímetro da pista está sendo feito graças ao nosso apoio”, destacou o Prefeito César Andrade.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Nas últimas 12 horas, o estado do Amazonas tem enfrentado momentos de grande terror, considerado por muitos como “dia semelhante ao fim do mundo”, isso porque o desespero foi tão grande que tomou conta tanto dos profissionais da saúde como também dos familiares de pacientes acometidos pela covid-19. Diante do grande número de casos considerados graves da doença ao mesmo tempo, o sistema de saúde do estado colapsou, resultando na falta de oxigênio nos hospitais de Manaus e consequentemente no óbito de muitos pacientes por asfixia.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Instagram 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O setor responsável pelo turismo tem deixado a desejar em se tratando dos principais pontos turísticos do município de Xapuri que atualmente se encontram fechados sendo uma delas a Casa de Chico Mendes. O local onde morou o ambientalista e ativista Chico Mendes tem painéis que relatam os últimos momentos de sua vida.

Veja o Vídeo: