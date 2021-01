O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sergio Lopes acompanhado do seu vice Professor Soares, do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Sebastião Ferreira e do Ex-prefeito José Ronaldo, esteve nesta sexta dia 15, visitando o município de Acrelândia a fim de conhecer de perto as práticas de cultivo de café clonal.

O material é fruto do cruzamento de plantas de café Canéfora dos grupos Robusta e Conilon e visa a desenvolver a cultura nos diferentes estados da região. No Acre, as cultivares foram testadas e avaliadas por meio de cinco Unidades Demonstrativas implantadas em Acrelândia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Visando aprimorar e criar alternativas para Epitaciolândia, o Prefeito Sérgio Lopes disse que a visita foi muito produtiva e despertou a intenção de buscar a implantação do cultivo do café como uma alternativa de renda para pequenos produtores já que o desmatamento já não é mais permitido. Essa prática será uma forma de recuperar áreas degradadas e dar um novo rumo na Agricultura Familiar de nosso município.

“Fomos conhecer de perto essa prática e saímos muito satisfeitos com o que vimos, queremos trazer novas culturas para nosso município e o plantio do café clonal é uma delas, precisamos criar oportunidades para nossos pequenos produtores, para que eles possam melhorar sua renda familiar.” Destacou Sergio Lopes.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: Nas últimas 12 horas, o estado do Amazonas tem enfrentado momentos de grande terror, considerado por muitos como “dia semelhante ao fim do mundo”, isso porque o desespero foi tão grande que tomou conta tanto dos profissionais da saúde como também dos familiares de pacientes acometidos pela covid-19. Diante do grande número de casos considerados graves da doença ao mesmo tempo, o sistema de saúde do estado colapsou, resultando na falta de oxigênio nos hospitais de Manaus e consequentemente no óbito de muitos pacientes por asfixia.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Instagram 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo Abaixo: O setor responsável pelo turismo tem deixado a desejar em se tratando dos principais pontos turísticos do município de Xapuri que atualmente se encontram fechados sendo uma delas a Casa de Chico Mendes. O local onde morou o ambientalista e ativista Chico Mendes tem painéis que relatam os últimos momentos de sua vida.

Veja o Vídeo: