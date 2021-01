No cartaz, o grupo marca uma carreata contra Jair Bolsonaro para o próximo sábado, 23, na rua Alameda Alemanha, ao lado da Uninorte, em Rio Branco. O grupo pede aos adeptos que vão de máscara e que levem cartazes contra o presidente Jair Bolsonaro.

O objetivo do movimento denominado de ‘Impeachment Já’, é protestar pela conduta de Jair Bolsonaro na pandemia da covid-19, na qual o presidente se referiu ao vírus como uma “gripezinha” e adotado uma conduta Negacionista, inclusive, pressionando os profissionais de saúde a receitar medicamentos como Hidroxicloroquina e Hvermectina, que não tem eficiência comprovada para o coronavírus.

Caos em Manaus

A situação de caos em Manaus (AM) com falta de leitos públicos e oxigênio para os pacientes de covid-19 e a indefinição até o momento de um calendário para vacinação foram o novo estopim dos protestos pela saída do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Considerando os crimes de responsabilidade em série praticados por Bolsonaro, que resultaram na dor asfixiante do Amazonas e de milhares de famílias brasileiras.

