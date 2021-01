Filhos de Verônica Ferreira, de 73 anos, que morreu de Covid-19, vão a enterro da mãe em um cemitério de Manaus no dia 31 de dezembro — Foto: Bruno Kelly/Reuters

Manaus registrou 213 enterros, informou a prefeitura. O número bateu recorde de sepultamentos diários desde o começo da pandemia.

A capital enfrenta colapso na saúde por falta de oxigênio em hospitais. A crise no sistema foi impulsionada por conta do aumento recorde de internações por Covid.

Nesta sexta, a capital bateu o recorde de enterros diários pela quinta vez, só no mês de janeiro. A primeira vez que Manaus teve tantos enterros, de causas em geral, foi em 26 de abril, com 140 registros (com dados apenas de espaços públicos).

Na época, o estado enfrentava a primeira onda da doença, e sofreu colapsos no sistema público de saúde e funerário. Neste mês de janeiro, o recorde de sepultamentos diários foi quebrado 5 vezes:

10 de janeiro: 144 enterros

11 de janeiro: 150 enterros

12 de janeiro: 166 enterros

13 de janeiro: 198 enterros

14 de janeiro: 186 enterros

15 de janeiro: 213 enterros

Conforme a prefeitura, do total de 213 sepultamentos, 161 foram nos espaços públicos e 52 em espaços privados. Entre as causas das mortes, 102 foram declaradas como Covid-19, e sete casos suspeitos.

O município informou, ainda, que houve o registro de 30 óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia, 29 foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

