Diante da pandemia do Covid-19, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início aos atendimentos no Posto de Saúde ‘Mão Amiga’ também aos sábados.

Os postos sentinelas mudam a nomenclatura e passam a funcionar como “Posto de Saúde Mão Amiga”.

Os atendimentos ocorrem aos sábados, das 7hs até as 17hs, com atendimento médico, atendimento de enfermagem e testagem rápida de COVID e dengue, pelo plasma.

“Hoje cedo visitei nossa equipe que está atuando na linha de frente no combate ao Covid-19. Vivemos um momento muito difícil com a pandemia e se todos nós fizermos a nossa parte vamos vencer esse vírus mais rápido, por isso estamos disponibilizando o atendimento a população também aos sábados. Essa é uma grande preocupação, e juntos vamos vencer”, destacou o prefeito.

