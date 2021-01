O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) declarou nesta sexta-feira (15) que há uma dificuldade natural para impor medidas de restrição no Brasil por conta de uma “característica do povo”. A informação é do portal UOL.

Segundo ele, “o nosso povo não tem essa imposição de disciplina”, algo que não ocorreria em vários outros países que estão, frente a uma segunda onda da pandemia da covid-19, reativando esquemas de quarentena e até mesmo lockdown (fechamento total de atividades não essenciais).

Em nenhum momento o general citou Bolsonaro, que é o maior crítico das medias de isolamento social.

Na visão dele, o Brasil “não fechou nunca”, de fato, em referência aos primeiros meses da pandemia no ano passado.

