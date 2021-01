O município de Cruzeiro do Sul recebeu na manhã desta sexta-feira, 15, mais de 700 cestas básicas, do Governo do Estado do Acre, enviadas pelo Governo Federal, para serem doadas para mulheres em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência doméstica. Pelo menos 300 sacolões foram entregues para Prefeitura realizar a distribuição através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e outras 400 serão doadas pela Secretaria Estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres. O Prefeito Zequinha Lima, acompanhado da primeira-dama Lurdinha Lima, participou da solenidade de entrega do material, promovida pela primeira dama do estado Ana Paula Cameli.

“É importante destacar o trabalho realizado por nossa 1ª dama Ana Paula Cameli, com sua dedicação a essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Esse trabalho é importante, pois aproxima o governo das famílias, no ponto de vista de orientação, de ajuda jurídica e alimentar. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul se coloca a inteira disposição, para que possamos unir as forças”, agradeceu o Prefeito Zequinha Lima.

A ação faz parte do Programa de Contingenciamento do Covid-19, pelo enfrentamento da violência contra mulher, promovido pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. A Primeira-Dama do Estado Ana Paula enfatizou a importância da união dos poderes neste enfrentamento da violência doméstica.

“Um dos meus focos são as mulheres, trabalhamos para defender os direitos delas, e nesta pandemia elas foram uma das mais atingidas, perdendo empregos, o número de violência doméstica e feminicídio aumentou, e hoje estamos aqui para fazer a doação de cestas básicas destinadas para elas”, destacou a primeira dama do estado.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou a necessidade do poder púbico estabelecer uma relação de proximidade com as mulheres, principalmente as que estão em situação de vulnerabilidade, e anunciou a criação de uma coordenação voltada para políticas sociais das mulheres em Cruzeiro do Sul.

“Estamos assumindo um compromisso aqui com a Secretaria Estadual de Ação Social, que nós vamos nomear uma coordenação para tratar desse assunto das mulheres em Cruzeiro do Sul. Temos gratidão em estabelecer uma parceria importante como essa na defesa do direito das mulheres”, enfatizou o prefeito.

Durante a atividade foram entregues ainda exemplares da cartilha do Programa “Maria da Penha vai a Escola e às Aldeias”, e realizada a entrega de uma carta aberta da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para os prefeitos da região, estabelecendo compromissos com políticas públicas voltadas para o público feminino. Isnalda Gondim, diretora estadual de políticas públicas para mulheres e direitos humanos e presidente da mulher advogada explicou que a carta conta com diretrizes e propostas de políticas públicas para as mulheres.

“Nessa carta uma das propostas é uma atenção especial a saúde da mulher, proposta de construção de mais creches, ou abertura noturna, dentre outras. O primeiro município do Acre a indicar essa coordenadora será Cruzeiro do Sul, e temos essa missão para todas as cidades, para trabalhar em conjunto com toda rede de atendimento a mulher vítima de violência doméstica e familiar”, explicou.

