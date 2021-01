Prefeito Zequinha se reúne com Presidente da Fieac e discute sobre setor industrial e comercial

O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, se reuniu na manhã desta sexta-feira, 15, com o Presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, com a representante da Fieac em Cruzeiro do Sul Janaína Terças e com o Presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul Luiz Cunha, para discutirem estratégias de fortalecimento para as indústrias e comércios da região, e firmar parcerias entre as instituições e o município.