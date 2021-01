A prefeita reeleita de Brasileia, Fernanda Hassem, anunciou nesta quinta-feira (14), no Centro Cultural Sebastião Dantas, os novos gestores que irão comandar as secretariais municipais e órgãos da cidade pelos próximos quatro anos.

Segundo a prefeita Fernanda Hassem trinta por cento dos secretários será composta por servidores concursados da Prefeitura de Brasileia, a gestora acrescentou que esse não será o 5º ano de gestão e sim o 1º. “Hoje é uma data muito importante e aguardada pela população de Brasileia e também para gestão, anunciamos os nossos secretários, secretárias e gerentes. Decidimos fazer diferente para que possamos montar nosso planejamento de execução para esse novo mandato. Não seremos acomodados como muitos falam que prefeitos reeleitos são, vamos trabalhar mais, trazer mais desenvolvimento para a cidade, e cumprir com o que foi falado durante a campanha”, falou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia. De acordo a gestora municipal a governança será realizada de forma coletiva, que irá ouvir mais a população, estará mais presente nas secretarias, na área rural e nas obras e que a mesma chapa vencedora continuara unida até o final da nova gestão.

Veja a seguir a lista dos gestores nomeados:

Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres:60, formação em pedagogia e história, pós graduada em gestão e planejamento. Já foi secretária de educação na primeira gestão da prefeita Fernanda Hassem.

Secretaria de Administração: Vilma Gali formação em educação física, pós-graduada em gestão administrativa, foi gestora da escola estadual Kairala José Kairala.

Secretaria de Educação: Francisca Silva Oliveira formação em história, com pós-graduação em Educação Básica e Gestão foi gestora da escola Élson Dias Dantas.

Setor de Cadastro: Mario Jorge Gomes Fiesca formação em técnico de contabilidade e gestão pública, foi vereador em Brasileia.

Procuradoria do Município: Felipe Andrade Costa formação em direito. Secretaria de Assistência Social.

Djahilson Américo de Oliveira Formação em Assistência Social pós-graduação em psicopedagogia.

Secretaria de Meio Ambiente: Zico Rocha de Souza empresário da área de bebidas, ensino fundamental completo.

Secretaria de Agricultura: João Rocha, 43, ensino médio completo, produtor rural.

Secretaria de Planejamento: Nevisson Tavares Freire, 36, economista, coordenador de Convênio da Prefeitura Municipal de Xapuri (2010-2012); Diretor Financeiro da Secretaria de Educação Xapuri (2013-2017).

Secretaria de Cultura: Ieve Terranova Freitas de Sousa, 27, Acadêmico de Contabilidade, Membro do Conselho Estadual de Cultura (2011); Produtor cultural do Festival Estudantil da Canção (2017/2018); Representante Estadual na Bienal de Arte e Cultura da UNE(2016).

Secretaria de Comunicação: Christiane da Silva Araújo formação em geografia e concludente de medicina e pós graduação em Gestão pública.

Gerencia de Esporte – Ex-vereador Bil Rocha

Secretaria de Obras – Francisco Lima

Secretaria de Saúde – Joãozinho

Secretaria de Finanças – Tadeu Hassem

Gerente da Comissão Permanente de Licitação – Eva Vieira

Controlador Geral – Jorge Inácio

