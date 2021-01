O lançamento ocorreu na Praça do Centro Cultural, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Glória e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, do vice-prefeito Henrique Afonso, secretários, vereadores, líderes de movimentos comunitários, servidores municipais e da população que assistiu ao evento.

O mutirão é uma ação integrada das secretarias de saúde, obras e meio ambiente que visa em primeiro plano, agir de maneira preventiva no combate à dengue e malária, cujos números tendem a aumentar durante este período chuvoso.

No ano passado, foram registrados 5 mil casos de dengue em todo o estado, com Cruzeiro do Sul correspondendo a mais da metade desses casos. Com a pandemia do Covid-19, muitas pessoas foram acometidas ao mesmo tempo por dengue e pelo coronavírus, aumentando os riscos de agravamento.

A preocupação do poder público municipal, é que uma maior intensidade nos casos de dengue, conjugado à pandemia, poderiam impactar a atenção básica do SUS, de responsabilidade municipal, o que justifica o mutirão preventivo. Além de buscar prevenir o crescimento da dengue, o mutirão também tem como objetivo iniciar uma nova maneira de o poder público atuar em parceria com a sociedade.

“Estamos construindo uma gestão participativa, ouvindo pessoas e a sociedade organizada. Nesse período de chuvas temos uma tendência natural de crescimento nos casos de dengue e de malária e precisamos fazer algo para combater o crescimento dessa doença, pois além disso ainda tem a pandemia. Por isso será também uma campanha de educação, orientação, desde segunda feira as residências já estão sendo visitadas. Em seguida, máquina e homens farão limpeza para o recolhimento dos entulhos”, explicou o prefeito Zequinha Lima.

Um total de 150 servidores municipais das três secretarias envolvidas foi mobilizado para o mutirão, que teve início nesta quinta e se estende até abril ou maio. O calendário de programação das atividades já está definido e terá início pelo bairro da Várzea.

Para o vice-prefeito Henrique Afonso, ações como essa, que visam envolver a população na limpeza da cidade, ajudam a trazer a auto estima do cidadão por Cruzeiro do Sul e preparam a cidade para o turismo, que vem crescendo em toda região.

“Nossa gestão tem uma visão estratégica, buscando fazer de nossa cidade um bom lugar para se viver. Ações como essa que envolvem limpeza, melhoria de ruas, coleta de lixo e destinação adequada, visam preparar esta cidade para que daqui há alguns anos a gente possa olhar para ela como um lugar agradável, limpa, bonita e boa de se viver. Precisamos sobretudo dessa parceria com a sociedade”, disse o vice-prefeito Henrique Afonso.

“Viver numa cidade limpa e bem arrumada melhora a autoestima das pessoas. Faz elas amarem e se orgulharem do lugar onde vivem. E isso é muito importante”, disse o vereador Clerton Souza (PSD), um dos parlamentares presentes ao evento.

A secretaria de obras entrará com cerca de 30 máquinas e servidores.

“Seremos mais um parceiro a somar. Já iniciamos a operação tapa buracos. Em alguns locais ainda não é possível fazer um serviço definitivo, mas vamos trabalhar para permitir o acesso, para dar mais conforto, dignidade e qualidade de vida para a população“, disse Josinaldo Batista, secretário de obras. O Mutirão de Limpeza pe considerado pela gestão sinônimo de saúde pública.

“Estamos atuando diante de uma prevenção para as que possam diminuir os índices e a proliferação não seja tão impactante. Temos 80 servidores da saúde envolvidos nessa operação, entre agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e outros”, explicou Dr. Agnaldo Lima, secretário de saúde.

Reciclagem

Paralelo a este trabalho, a secretaria de meio ambiente, que fará o trabalho pedagógico junto à população durante o mutirão, também está providenciando a reciclagem de cerca de 80% dos resíduos sólidos da cidade.

“Já iniciamos nos primeiros dez dias. Estamos transformando garrafas pet em vassouras, as vísceras de peixe são transformadas em farelo de ração e comercializado e os pneus estão sendo doados para empresas que produzem asfalto e grama sintética”, destacou Ygoor Neves, secretário municipal de meio ambiente.

Primeiro bairro a receber o Mutirão Cidade Limpa será a Várzea, seguida pelos bairros do Alumínio, Cobal, Remanso e Telégrafo.

