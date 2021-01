O prefeito Camilo Silva (PSD), alterou o horário de atendimento da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, Através do Decreto Municipal nº 025/2021 de 13 de janeiro de 2021.

O novo horário de expediente da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, bem como em todas suas secretarias será das 07h às 13h em horário corrido e em conformidade com o que preceitua a Consolidação das Leis Trabalhistas, até ulterior deliberação.

O Decreto entrou em vigor na data de sua publicação em 13 de janeiro de 2021.

