Durante entrevista ao jornalista Itaam Arruda na tarde desta quinta-feira (14), o dirigente sindical questionou os motivos de fechar agências em um período de lucros bilionário da instituição em todo País.

“Não tem motivos para o governo federal implementar essa política cruel contra os trabalhadores bancários e contra o povo. A realidade de uma cidade do interior é totalmente diferente de quem estar no centro sul, com muitas agências em uma só cidade, disse” Elter.

Segundo acrescentou, as pessoas das cidades mais distantes na sua maioria não usam internet no celular e os que tem, não confiam em tratar com banco por aplicativos com medo de golpes.

“ As pessoas tem a tradição de ir no banco, pois me diga como um cliente de uma comunidade afastadas chega na cidade e de cara vai resolver as suas demandas bancárias sem ir lá pessoalmente? Indagou o mesmo.

Sobre a pressão política para reverter a situação e evitar o fechamento das 08 agências no estado, o sindicalista afirma que, de todos os parlamentares federais acreanos, somente a deputada Perpétua Almeida (PCdoB), fez contato com a categoria e se colocou a disposição para o enfrentamento da proposta.

“Temos poucos parlamentares que estão se engajando nessa causa, apenas a deputada federal Perpétua Almeida nos procurou até agora e se mostrou solidária a essa questão. Também, estamos tentando contato com o senador Sérgio Petecão, que é o líder da bancada federal em Brasília’, disse Elter Nobrega.

Na tarde de quarta-feira (13), a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), disse que o governo que fecha agências é o mesmo que demite em plena pandemia e que faz tudo para vender o Branco do Brasil e dificultar a vida dos que mais necessitam de seus serviços.

O Banco do Brasil anunciou na segunda-feira (11) a abertura de dois Programas de Demissão Voluntária com a previsão de adesão de cerca de 5 mil funcionários. Foi anunciado ainda o fechamento de 361 unidades – 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento.

No Acre estão na lista duas agências em Rio Branco, a da Via Chico Mendes e avenida Ceará; e as agências de Mâncio Lima, Feijó, Bujari, Xapuri, Assis Brasil, e a agência Catedral, em Cruzeiro do Sul.

