“Estima-se que há nos estados mais de 52 milhões de seringas e agulhas aptas para a realização da vacinação, enquanto a estratégia para os grupos listados estima quase 30 milhões de doses para o esquema vacinal completo de duas doses”, disse o Ministério da Saúde, em documento assinado por Pazuello e enviado ao Supremo nesta quarta-feira (13). informa a coluna de Guilherme Amado na Época.

O ministério afirmou que os números foram contabilizados a partir de e-mails enviados aos estados em 27 de novembro, e que “apenas” oito estados não terão seringas o bastante,

“Verifica-se apenas que os estados do Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina não teriam estoque suficiente para suprir essa demanda inicial, caso houvesse a disponibilidade imediata das 30 milhões de doses”, afirmou o Ministério, em uma tentativa de minimizar que mais de um terço dos estados ficarão impedidos de imunizar sua população a contento em uma pandemia que já matou 205 mil brasileiros.

Em outros momentos, o Ministro da Saúde tinha afirmado o oposto: “Senhoras e senhores, não existe falta de seringa”, declarou Pazuello, durante um pronunciamento no Palácio do Planalto na semana passada, quando demonstrou irritação, atacou a imprensa e se recusou a responder perguntas dos repórteres.

Ainda segundo o documento endossado pelo general Pazuello, a pasta tem a “expectativa” de adquirir 40 milhões de seringas até o fim de janeiro.

Esse documento foi enviado ao gabinete de Ricardo Lewandowski, relator de uma ação movida pela Rede Sustentabilidade.

E Veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias:

Veja o Vídeo abaixo: O ano de 2021 iniciou no Brasil com o alto índice na inflação e um grande número de desempregados. Especialistas chegam a dizer que a expectativa é de que os alimentos continuem pressionando a carestia e a alta dos preços se espalhe por outros itens, já que vários reajustes foram postergados por conta da pandemia de covid-19. O Banco do Brasil e Ford anunciaram que no total irão desempregar quase 10 mil trabalhadores.

Acompanhe nossas redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Instagram 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: