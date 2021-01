Inovando para melhor: Prefeitura de Porto Walter implanta Prontuário Eletrônico, nas unidades de Saúde do Município

A Secretaria de Saúde de Porto Walter anunciou a implantação total do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), em todas as Unidades de Saúde do município. Com a implantação o atendimento ao cidadão se torna mais eficiente, já que o programa permite o rápido processamento dos dados.