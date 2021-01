“O programa tem diversos benefícios tanto para os profissionais como para os pacientes. Além disso, o município receberá incentivos do Governo, onde nós poderemos atender um número maior de pacientes”, reforça o Prefeito César Andrade.

O PEC reúne o histórico, procedimentos realizados, vacinas e o resultados de exame dos pacientes. O prontuário eletrônico permite a verificação, em tempo real, da disponibilidade de medicamentos ou mesmo o registro das visitas de agentes de saúde, por exemplo.

“Com o programa, as fichas dos pacientes serão armazenadas no computador, em uma plataforma sem necessidade de anotações em prontuário de papel, como era de costume. Além disso, identificamos as maiores demandas por tipo de atendimento, e vamos reduzir custos, já que o programa identifica a duplicidade de exames, por exemplo”, enfatiza a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo.

