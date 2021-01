Suspeito armazenava vídeos de abusos sexuais contra crianças. O homem foi encaminhado à sede da PF — Foto: Polícia Federal

Um homem foi preso, na manhã desta quinta-feira (14), por ter abusado de uma criança e postado o vídeo em uma rede social. A prisão aconteceu durante a operação Despudor, da Polícia Federal, que investiga crimes sexuais contra menores de idade.

A PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, e achou material pedopornográfico no celular do suspeito.

As investigações se iniciaram no Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil pela Internet (NURCOP), da Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) em Brasília e apuram casos de estupro de vulnerável, produção de vídeo contendo pornografia infantil e armazenamento e compartilhamento desse tipo de material.

“No NURCOP/DRCC foi produzido um minucioso relatório, a partir de informações enviadas pelo NCMEC – NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN (organização não governamental, sem fins lucrativos, que recebeu apoio do governo norte-americano para estabelecer um mecanismo centralizado de recebimento de “denúncias” sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças), a qual recebe alertas de prestadores de serviços de conexão e internet de suspeita de exploração sexual infantil que trafeguem em suas redes. Os casos suspeitos são encaminhados à Polícia Federal para investigação”, diz a nota da PF.

O homem foi encaminhado à sede da PF e vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e pelo armazenamento dos vídeos com as crianças.

