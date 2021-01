O governador Wilson Lima informou que um toque de recolher deve ser imposto em Manaus proibindo circulação de pessoas e funcionamento de atividades entre às 19h e 6h. Anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira,14.

“Vamos ampliar medidas de restrição, são medidas necessárias neste momento, que podem parecer duras visando acima de tudo a proteção da vida. Estamos também decretando fechamento de todas as atividades e pessoal entre 19h e 6h da manhã, menos atividades e transportes de produtos essenciais à vida”, disse Wilson Lima.

Trabalhadores da saúde, segurança pública e imprensa serão poupados. O governador não informou quando o decreto entra em vigência e nem por quanto tempo deve permanecer valendo.

Por Amazonas atual